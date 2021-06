Uruguai é o primeiro país da América Latina a vacinar menores contra covid-19

AF Agência France-Presse

O Uruguai começou a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos com doses da Pfizer nesta quarta-feira(9), tornando-se o primeiro país latino-americano a imunizar menores contra a covid-19, decisão com a qual as autoridades esperam retomar as aulas presenciais no ensino médio.



Mais de 150.000 menores foram programados para serem vacinados até segunda-feira, em uma população total de 290.000 incluídos nessa faixa etária.



As autoridades esperam adiantar o retorno às salas de aula do ensino médio até o final de julho, quando o grupo atingir a imunidade total. As escolas primárias serão reabertas em junho.



O presidente Luis Lacalle Pou havia anunciado essa decisão na terça-feira da semana passada em uma entrevista à televisão.



“Hoje a Comissão de Vacinas autorizou a vacinação dos 12 aos 18 anos, com a qual já no final desta semana estaremos ligando para que sejam agendadas” nessa faixa etária, disse o presidente ao Canal 10 local.



O Chile também autorizou a vacinação de adolescentes entre 12 e 16 anos com a Pfizer, mas a campanha começará a partir de 20 de junho, segundo o ministro da Saúde.



O Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes, é atualmente a nação com o maior número de mortes no mundo nos últimos 14 dias, em relação à sua população, segundo balanço da AFP feito com dados oficiais.



Apesar das reivindicações da comunidade científica e opositores, Lacalle Pou descartou a paralisação do país decretando medidas de confinamento.



O governo aposta em uma intensa campanha de vacinação que, desde seu início em 1º de março, já imunizou 58% da população com pelo menos uma dose da Sinovac, Pfizer ou Astrazeneca.



30% já estão totalmente vacinados.



