Assassino "se inspira" em ‘Breaking bad’ para tentar dissolver corpo

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Redes sociais — AXN/Divulgação)

George Knights, um jovem de 19 anos, foi considerado culpado pela morte de Stephen Chapman, 38 anos — pai de cinco filhos —, nesta última quarta-feira (9/6). Knights, segundo as acusações, enfiou uma faca (que roubou do pai) no crânio de Chapman em 23 de outubro de 2020, após uma discussão quando o jovem tentava comprar drogas do homem. Depois do crime, Knights colocou o corpo dentro de uma lata de lixo e tentou dissolvê-lo com seis latas de uma solução com ácido sulfúrico concentrado. De acordo com o Knights, a "tática" foi inspirada na série Breaking bad.



Na primeira temporada da série, os personagens protagonistas Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) — dois estreantes no mundo do tráfico de drogas — usam a mesma ação para se livrar de um corpo. Na produção, o plano não dá certo, e o ácido acaba dissolvendo a banheira antes do corpo. Na vida real, Knights também não foi bem sucedido. A polícia achou o corpo de Chapman dois dias depois do assassinato. Knights tinha deixado a faca do pai acoplada ao crânio do homem. Relembre a cena da série:

Acusações

Durante o julgamento, a promotoria da cidade de Rochester, localizada no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, apontou que Breaking bad havia inspirado mais crimes em Knights. O jovem já havia tentado vender metanfetamina azul (igual na série) e tinha a senha de diversos sites como “Walter White”.

As informações são do jornal local Kent.

Ainda segundo a promotoria, a vida de Knights era “mais estranha que a ficção”. Fã de bodybuilding, o jovem, que na época tinha 18 anos, alegou que se meteu em uma briga com Chapman e que teria matado o homem em legítima defesa.

Durante as investigações, entretanto, Knights negou qualquer envolvimento com o crime, tanto para a família de Chapman (que fez buscas pelo homem) quanto para a polícia. No dia do assassinato, o jovem foi a uma festa onde gravou um vídeo e disse que "mostraria essas imagens para os colegas de cela". A polícia também achou imagens do corpo de Chapman no celular do jovem.

No dia da prisão, Knights testou positivo para 13 drogas, incluindo ecstasy, anfetamina, cocaína, diazepam, Xanax e um coquetel de esteroides. O tempo total de detenção do jovem ainda será decido pelo júri.