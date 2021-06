Moscou sorteará carros para estimular vacinação contra a covid-19

AF Agência France-Presse

O prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, anunciou neste domingo (13) que as pessoas que receberem a primeira dose da vacina anticovid participarão de sorteios de carros, medida para impulsionar a campanha de imunização na cidade diante do aumento das infecções.

No sábado, Sobianin decretou uma semana de férias, de 12 a 20 de junho, para conter a disseminação do vírus na capital russa.

"De 14 de junho a 11 de julho, os cidadãos que receberem sua primeira injeção da vacina contra a covid-19 poderão participar de sorteios para ganhar um carro", disse o prefeito em um comunicado.

A cada semana, cinco carros no valor de um milhão de rublos (US $ 13.900) estarão em disputa, de acordo a fonte.

"Mas, claro, o principal benefício de quem é vacinado não é comparável a nenhum carro. É a sua própria saúde e equilíbrio mental", disse o responsável.

Por sua vez, as autoridades da região de Moscou anunciaram que vão lançar um sorteio de um apartamento, no qual os vacinados com uma primeira dose poderão participar entre os dias 15 e 25 de junho.

No sábado, Sobianin ordenou o fechamento de áreas de recreação infantil em shoppings e parques até 20 de junho, proibiu restaurantes de servir entre 23h e 6h e pediu teletrabalho.

A Rússia registrou 14.723 novas infecções neste domingo, 7.704 delas em Moscou, principal foco da epidemia no país. Desde o início da pandemia, a Rússia computou mais de 5,2 milhões de casos, incluindo 126.430 mortes.