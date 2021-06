EUA compra 200 milhões de doses adicionais de vacina anti-covid da Moderna

AF Agência France-Presse

(crédito: JOEL SAGET / AFP)

O governo dos Estados Unidos comprou 200 milhões de doses adicionais da vacina anti-covid da Moderna, anunciou o laboratório nesta quarta-feira (16).

Esta compra eleva a 500 milhões o pedido total de Washington desta vacina.

A Moderna já entregou 217 milhões de doses às autoridades americanas, disse a empresa em um comunicado. No último trimestre do ano, entregará 110 milhões de doses e outros 90 milhões no primeiro de 2022.

"Agradecemos a colaboração com o governo dos Estados Unidos para essas doses adicionais da vacina contra a covid-19 da Moderna, que poderiam ser usadas para uma vacinação inicial, inclusive para crianças, ou possivelmente como reforço se for necessário continuar lutando contra a pandemia", disse Stéphane Bancel, diretor da Moderna, no comunicado.

O novo contrato também inclui "uma opção para comprar outras candidatas à vacina da Moderna contra a covid-19", informou o laboratório, que desenvolve uma versão modificada específica contra a variante Beta, que surgiu pela primeira vez na África do Sul, enquanto estuda o efeito de uma terceira dose de seu imunizante original.



