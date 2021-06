CB Correio Braziliense

O novo meu eu

Passei a sofrer de poesia.

Ando ocupado dela, por ela.

A imaginação invade minha intimidade,

Devassa meu passado

Acompanha-me no meu trabalho.

Ando mastigando suas pétalas,

Trauteando músicas pelos cantos,

Falando do etéreo, do irreal,

dos despojos da vida.

Sempre há uma palavra

Que teima em emergir do fundo d’alma.(...)

Jorge Ferreira