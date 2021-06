Peru adota 'cerco sanitário' devido ao aumento de casos de covid-19

AF Agência France-Presse

Arequipa, Peru — O governo do Peru decretou neste sábado (19) um "cerco sanitário" ao redor da região andina de Arequipa a partir de segunda-feira devido ao aumento de infecções e mortes por covid-19.

“Providenciar a suspensão do serviço de transporte aéreo e terrestre de nacional e regional no departamento de Arequipa, pelo prazo de quinze (15) dias”, diz o decreto publicado no Diário Oficial, mas a medida havia sido antecipada pelo governo de Lima há poucos dias.

A região de Arequipa, cuja capital de mesmo nome é a segunda maior cidade do país, é um próspero centro industrial, agrícola e turístico de um milhão e meio de habitantes, localizado 1.000 km a sudeste de Lima. Nesta área, dois casos da variante Delta (pela primeira vez encontrada na Índia) de covid-19 foram detectados.

O ministro da Saúde, Óscar Ugarte, explicou que o "cerco epidemiológico" visa evitar que o elevado número de infecções naquela região se espalhe para outras áreas, numa altura em que os casos e mortes por covid-19 têm vindo a diminuir após atingir números recordes quase três meses atrás.

“Questionamos se essa decisão foi tomada de forma unilateral”, disse o governador da região, Elmer Cáceres. “É necessário um esforço conjunto entre o Ministério da Saúde e os técnicos da Saúde de Arequipa”, acrescentou.

Arequipa registrou mais de 94.000 infecções e 8.304 mortes desde o início da pandemia em março de 2020, de acordo com o Ministério da Saúde.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru registra mais de dois milhões de infecções e quase 190.000 mortes. Após ajustar seus números no final de maio, apresenta a maior mortalidade por pandemia do mundo, com 584 mortes por 100.000 habitantes.