Israel denuncia compromisso do Irã com programa de armas nucleares

AF Agência France-Presse

(crédito: Morteza NIKOUBAZL / AFP)

Tel Aviv, Israel — A eleição de Ebrahim Raisi como novo presidente iraniano "deve causar grande preocupação" no mundo, porque esse ultraconservador tem um claro "compromisso com o programa nuclear militar" de seu país, alertou um porta-voz israelense neste sábado (19).

A vitória de Raisi ocorreu em um contexto de negociações para salvar o acordo de Viena sobre o programa nuclear iraniano, com a reintegração dos Estados Unidos, um aliado de Israel.

Raisi está "comprometido com o programa nuclear militar iraniano, que avança rapidamente. Sua eleição revela claramente as intenções prejudiciais do Irã e deve causar grande preocupação na comunidade internacional", publicou no Twitter o porta-voz da chancelaria de Israel, Lior Haiat. Ele também considerou que o Irã elegeu "seu presidente mais extremista" desde o estabelecimento da República Islâmica, em 1979.