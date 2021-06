Ultraconservador é eleito presidente do Irã

CB Correio Braziliense

(crédito: Atta Kenare/AFP)

Com mais de 60% dos votos, o ultraconservador Ebrahim Raisi venceu, no primeiro turno, as eleições presidenciais do Irã. O pleito foi disputado por outros três candidatos, que admitiram a derrota após a apuração de 90% dos votos. O político de 60 anos era o favorito e foi o único dos quatro concorrentes que fez uma campanha eleitoral maciça. Ele se apresentou como o líder do combate à corrupção e defensor das classes populares que perderam poder aquisitivo pela inflação.

A vitória repercutiu de forma variada, com felicitações e críticas, e se deu em clima de mal-estar generalizado entre os cidadãos iranianos devido à crise econômica e às sanções impostas pelos Estados Unidos. “Com a bênção de Deus, faremos o melhor para que a esperança de um futuro vivo no coração das pessoas agora cresça mais”, disse Raisi, acrescentando que quer reforçar a confiança da cidadania no governo para uma “vida brilhante e agradável juntos”.

Pouco antes da divulgação dos primeiros resultados oficiais, o atual presidente, Hasan Rohani, anunciou que havia um vencedor no primeiro turno, sem nomeá-lo. “Parabenizo o povo pela sua escolha (…) Sabemos quem obteve os votos suficientes nessas eleições e quem foi eleito pelo povo”, declarou em um discurso televisionado. O guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, comemorou o resultado. “O grande vencedor das eleições é a nação iraniana, porque se levantou outra vez contra a propaganda da imprensa mercenária do inimigo”, declarou.

Os resultados definitivos foram anunciados pelo ministro do Interior, Abdolfazl Rahmani Fazli, um dia após a realização do pleito. Raisi venceu com 61,95% dos votos no primeiro turno, que teve uma participação de 49% da população, a menor mobilização registrada para um pleito presidencial desde a instauração da República Islâmica, em 1979. Dos votos registrados, 14% foram branco ou nulos. O general Mohsen Rezai ficou em segundo lugar, com 11,8% dos votos, seguido pelo ex-presidente do Banco Central Abdolnaser Hemat (8,4%) e pelo deputado Amirhosein Ghazizadeh-Hashemi (3,5%). Mais de 600 pessoas se candidataram para concorrer à Presidência, mas apenas sete foram aceitas pelo Conselho de Guardiães da Constituição.

Repercussão

A repercussão do pleito foi imediata. O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Raisi e afirmou esperar que a “cooperação bilateral construtiva” seja reforçada. O líder turco, Recep Tayyip Erdogan, fez o mesmo, esperando que a cooperação entre os dois países “se fortaleça mais adiante” e externando a vontade de visitar o país quando acabar a pandemia. O ultraconservador também recebeu felicitações do presidente sírio, Bashar al Assad, que desejou que ele continue com “a abordagem da Revolução Islâmica na gestão do país (...) contra os planos e pressões externos” e que as relações bilaterais “sejam reforçadas”.

Por outro lado, os EUA lamentaram que os iranianos não tenham podido participar de “um processo eleitoral livre e limpo”, segundo uma porta-voz do Departamento de Estado. Sobre o acordo nuclear, ele disse que as conversas indiretas de Viena tiveram um “progresso significativo” e que Washington deseja aproveitar a situação. “Continuaremos as discussões com nossos aliados e parceiros sobre um retorno mútuo ao cumprimento do Plano de Ação Integral Conjunto”.

Israel também manifestou preocupação com a escolha do novo presidente. “Raisi está comprometido com o programa nuclear militar iraniano, que avança rapidamente. Sua eleição revela claramente as intenções prejudiciais do Irã e deve causar grande preocupação na comunidade internacional”, publicou, no Twitter, o porta-voz da chancelaria de Israel, Lior Haiat.

A Anistia Internacional reforçou a necessidade de uma investigação por crimes contra a humanidade — Raisi é acusado de uma “espiral de repressão” contra os direitos humanos. “O fato de Ebrahim Raisi ter chegado à Presidência, em vez de ser investigado por crimes contra a humanidade, como assassinato, desaparecimento forçado e tortura, é um lembrete desanimador de que a impunidade reina suprema no Irã. Continuamos pedindo que Ebrahim Raisi seja investigado pelo seu envolvimento em crimes antigos e atuais contra o direito internacional”, afirma em comunicado.

Segundo a organização, Raisi foi membro da “Comissão da Morte”, supostamente responsável pelo desaparecimento forçado e pela execução extrajudicial de milhares de prisioneiros opositores em 1988. Ao ser questionado em 2018 e em 2020 sobre esse episódio, ele negou envolvimento, mas homenageou a “ordem” que gerou essa tragédia, dada, segundo ele, pelo aiatolá Khomeini, fundador da República Islâmica.



Franceses votam em pleito regional

Os franceses vão às urnas hoje para o primeiro turno das eleições regionais, consideradas um ensaio geral da disputa presidencial do ano que vem. Isso porque, pela primeira vez, há a possibilidade de várias regiões do país passarem a ser lideradas pelo Reagrupamento Nacional (RN, ex-Frente Nacional), o partido de extrema direita de Marine Le Pen, que deve disputar a Presidência.

“Para Marine Le Pen, vencer uma região desencadearia uma dinâmica na campanha pré-presidencial”, avalia Stéphane Zumsteeg, diretor do Departamento de Opinião da Ipsos, em entrevista à agência France-Presse de notícias (AFP). Nas últimas eleições regionais, o RN esteve na liderança em seis regiões, mas não conquistou nenhuma.

Desta vez, pesquisas indicam que o partido lidera o primeiro turno em seis regiões e está bem posicionado para conquistar territórios como Provença-Alpes-Côte d’Azur, que inclui as cidades de Nice e Marselha, no sudeste. Para 51% dos franceses, uma vitória desse partido nas eleições regionais não representaria “um perigo para a democracia”.

As sondagens também indicam que, sozinho, o partido do presidente Emmanuel Macron, o República em Marcha (LREM), não deve vencer em nenhuma região. Por meio de alianças, a sigla deve apoiar possíveis vencedores no segundo turno, marcado para o próximo dia 27.

As eleições regionais costumam ser ignoradas pelos franceses — em 2010 e 2015, mais de 50% dos cidadãos optaram pela abstenção no primeiro turno. Neste ano, elas foram adiadas por três meses em razão da pandemia de covid-19, que ofuscou em grande parte da campanha.