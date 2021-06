Nove crianças e um adulto morrem em acidente de trânsito nos EUA

CB Correio Braziliense

(crédito: Artyom Kulakov/Reprodução)

Nove crianças e um adulto morreram em um grande acidente com vários veículos em uma rodovia do Alabama, quando fortes tempestades atingiram o sul dos Estados Unidos, confirmou um legista do condado neste domingo (20/6).

O acidente de sábado em uma rodovia interestadual perto da cidade de Greenville envolveu pelo menos 15 veículos e pode ter sido causado por fortes chuvas, que obrigaram os motoristas a dirigir sob a estrada coberta de água, disse o legista do condado. Mordomo, Wayne Garlock, à AFP.

Entre os mortos estavam um pai e uma filha a bordo de uma SUV e oito passageiros de uma van que transportava crianças de um abrigo para meninas administrado pelo condado, informou a mídia local.