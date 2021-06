Facebook lança serviços de 'áudio ao vivo' e podcasts nos Estados Unidos

AF Agência France-Presse

(crédito: OLIVIER DOULIERY/AFP)

O Facebook começou, nesta segunda-feira (21/6), a implementar seu serviço para pessoas que buscam conexões baseadas no formato de áudio, em um desafio direto à emergente plataforma social Clubhouse.

As "salas de áudio ao vivo" permitirão aos usuários da rede social ouvirem e, em determinadas ocasiões, participarem de conversas protagonizadas por celebridades e "influencers" ou criarem uma arrecadação de fundos na plataforma.

As novas funções de áudio "te permitem descobrir, ouvir e se unir a conversas ao vivo com figuras públicas, especialistas e outras pessoas sobre assuntos que te interessam", disse Fidji Simo, responsável do aplicativo do Facebook.

"As figuras públicas podem convidar amigos, seguidores, figuras públicas verificadas ou qualquer ouvinte da sala para ser um orador. O anfitrião pode convidar os oradores com antecedência ou durante a conversa. Pode haver até 50 oradores, e não há limite para o número de ouvintes".

O Facebook recorreu a várias celebridades para seu lançamento de áudio, como o rapper D Smoke e o ativista dos direitos civis DeRay Mckesson.

O lançamento segue uma onda de interesse nas redes sociais baseadas no áudio e no crescimento do Clubhouse, que atraiu cerca de 10 milhões de usuários desde seu lançamento no ano passado.

O Twitter e Spotify também lançaram seus serviços de áudio ao vivo.

O Facebook anunciou que também vai começar a oferecer podcasts nos Estados Unidos, disponíveis diretamente no aplicativo.

A nova funcionalidade chega em um momento em que o Facebook e outros gigantes da tecnologia americanos estão sendo submetidos a uma grande investigação pelo seu crescente domínio nos setores econômicos importantes, e a um impulso legislativo que poderia levar à dissolução de alguns dos gigantes.