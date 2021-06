Papa Francisco se encontra com Homem Aranha após Audiência Geral na Itália

YI Yasmin Ibrahim*

O Papa Francisco teve um encontro inusitado com Homem Aranha após a 22ª Audiência Geral, no Vaticano. Quem estava com as vestes do herói era o italiano Mattia Villardita, 28 anos, que visita as alas pediátricas de hospitais no país.

Em entrevista ao jornal do Vaticano, o L'Osservatore Romano, Villardita afirmou que tem uma doença congênita, e que teria adorado receber visitas assim no período que tratava a doença. "Durante 19 anos eu entrava e saia do Hospital Gaslini, em Gênova, e eu teria gostado muito, quando estive lá, sozinho, no meu leito, de ver o Homem-Aranha entrar pela janela do meu quarto", contou.

A inciativa de Mattia já dura quatro anos. "Eu usei pela primeira vez esta máscara quatro anos atrás, no Natal: tinha que entregar um computador no Hospital São Paulo de Imperia e inventei algo que pudesse divertir as crianças que estavam vivendo o que eu também tinha vivido".

Mesmo durante o lockdown na Itália, o super-herói continuou fazendo as visitas às crianças, só que por vídeo chamada. "Fiz mais de 1.400 chamadas de vídeo, já que não podia ir pessoalmente", afirmou.

