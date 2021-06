Princesa Latifa, de Dubai, aparece em foto na Espanha

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução )

A princesa Latifa al-Maktoum foi vista em uma publicação no Instagram que parece mostrá-la na Espanha. Ela não era vista em público desde que tentou fugir do país, em 2018. Quatro meses atrás, a princesa apareceu em um vídeo dizendo que estava sendo mantida presa pelo pai, Mohammed ben Rached al-Maktoum, governante de Dubai.

A campanha Free Latifah afirmou em comunicado que "houve vários desenvolvimentos potencialmente significativos e positivos na campanha", mas que não iria comentar mais nada no momento.

A foto foi publicada na segunda-feira (21/6) na conta de Sioned Taylor e mostra as duas juntas no que seria o aeroporto de Bajaras, em Madri. "Ótimas férias europeias com Latifa. Nós estamos nos divertimos explorando!", diz a legenda.



A publicação ocorre depois que as Nações Unidas exigiu uma prova de que a princesa estava viva.

A jovem tentou em vão escapar deste emirado do Golfo em um barco em 2018, antes de ser devolvida.

Seus familiares divulgaram vídeos nos quais ela afirma que está presa em um "quarto transformado em prisão" com janelas trancadas e vigiada por policiais. Eles afirmam que não sabem nada sobre ela.

Segundo a rede pública britânica BBC, os vídeos foram gravados cerca de um ano depois de sua tentativa frustrada de fuga.

*Com informações da AFP