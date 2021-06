Prédio desaba na Flórida, e 99 estão desaparecidos

CB Correio Braziliense

Equipes de resgate trabalhavam, até o fechamento desta edição, em busca de sobreviventes sob os escombros de um prédio de 12 andares que desabou parcialmente, na cidade de Surfside, ao norte de Miami Beach (Flórida). Pelo menos um corpo foi localizado ontem. Existe o temor de que um número desconhecido de moradores estivesse dormindo no edifício, situado de frente para o mar, quando um colapso reduziu grande parte dele a um amontoado de concreto, expondo o interior de muitos apartamentos. “Cinquenta e três pessoas foram localizadas, mas não temos notícias sobre 99 pessoas”, declarou o chefe de polícia do condado de Miami-Dade, Freddy Ramirez. “Isso pode ser por motivos diversos, ainda estamos na fase preliminar” das investigações, acrescentou.

Os 12 andares do prédio desabaram à 1:30 (2:30 em Brasília), causando uma grande nuvem de poeira que se espalhou por várias ruas da região, segundo várias testemunhas. Não estão claras as causas do desabamento nem quantas pessoas estavam no edifício — habitado por residentes e inquilinos fixos e sazonais — no momento do incidente, de acordo com a comissária do condado de Miami-Dade, Sally Heyman. “É difícil contabilizar”, disse Heyman à emissora CNN. “Ainda estamos esperando. A esperança ainda existe, mas, infelizmente, está diminuindo”, completou.

Pelo menos 18 cidadãos latino-americanos continuam desaparecidos. A irmã da primeira-dama paraguaia, Sophía López Moreira, seu marido e três filhos, além de uma funcionária, estão entre os moradores não localizados. Silvana López Moreira, mulher do presidente paraguaio, Mario Abdo, preparava-se para viajar a Miami na tarde de ontem, informou a presidência.

De acordo com nota do Consulado Geral da Argentina em Miami, pelo menos nove argentinos estão desaparecidos. Eduardo Bouzot, cônsul do Uruguai, afirmou não ter informações sobre três cidadãos de seu país. Cerca de 55 apartamentos foram afetados pelo desabamento, anunciou Ray Jadallah, responsável dos bombeiros no condado de Miami-Dade. Ele contou que os serviços de emergência chegaram ao local minutos depois do desabamento e retiraram 35 pessoas do prédio, que foi construído em 1981 e tinha 130 unidades. Alguns moradores conseguiram sair sozinhos pelas escadas, enquanto outros tiveram que ser resgatados pelas varandas.

Buscas

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, confirmou uma morte, e Sally Heyman disse que cerca de 14 sobreviventes foram resgatados dos escombros. Ela acrescentou que o enfoque passou a ser a recuperação de possíveis vítimas sob o concreto. A operação de salvamento é apoiada por drones e cães. “Aparentemente, quando o prédio desabou, caiu sobre si mesmo, de modo que não se encontram buracos, nem se vê, de fora, muitos espaços vazios”, explicou o prefeito à rede NBC. A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que conversou com o presidente Joe Biden por telefone, horas após o incidente. “Ele ofereceu todo o apoio do governo federal para ajudar nossa comunidade neste momento difícil”, tuitou.

Charles Burkett disse que ainda não se sabe a causa do desabamento. “É como se uma bomba tivesse explodido, mas temos certeza de que uma bomba não explodiu, então, foi outra coisa”, afirmou. Santo Mejil, morador da região, disse que sua mulher, uma cuidadora, estava no prédio quando ele desabou. “Ela disse que ouviu uma forte explosão. Parecia um terremoto”, contou ao jornal Miami Herald, entre soluços, no momento em que sua mulher voltou a ligar para dizer que estava sendo retirada do local.