Primeiro-ministro de Luxemburgo testa positivo para covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / POOL / JOHANNA GERON)

Luxemburgo, Luxemburgo - O primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, se isolará por 10 dias após testar positivo para covid-19, anunciou seu gabinete em um comunicado.

O governante de 48 anos, que recebeu apenas uma dose da vacina até agora, participou na quinta e sexta-feiras (24/6 e 25/6) de uma reunião de cúpula europeia em Bruxelas, mas nenhum dos outros 26 líderes da UE é considerado um caso de contato.

De acordo com as regras luxemburguesas, as pessoas que passaram mais de 15 minutos a menos de dois metros de distância e sem máscara são consideradas "contatos próximos" do paciente.

Mas "os gestos de barreira foram respeitados" nos dois dias da cúpula, disse uma porta-voz do primeiro-ministro à AFP. "Nenhum chefe de Estado ou Governo está na lista de contatos próximos do primeiro-ministro", acrescentou.

Bettel "atualmente apresenta sintomas leves (febre, dor de cabeça), mas continuará desempenhando as suas tarefas e funções no teletrabalho", destaca o comunicado.

O líder liberal recebeu a primeira injeção da vacina AstraZeneca em 6 de maio.

Nesse país de cerca de 600 mil habitantes, as autoridades de saúde registraram 70,6 mil casos de coronavírus e 818 mortes desde o início da pandemia.