Irã nega decisão sobre apagar imagens de câmeras da AIEA

(crédito: KHAMENEI.IR / AFP)

Teerã, Irã - O Irã não tomou a decisão de apagar dados gravados pelas câmeras de vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) instaladas em algumas de suas usinas nucleares - disse o porta-voz do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, nesta segunda-feira (28/6).

"Não se tomou nenhuma decisão sobre a eliminação dos dados" gravados por essas câmeras sob o controle da República Islâmica, afirmou Khatibzadeh em entrevista coletiva em Teerã.

Em virtude de uma lei aprovada em dezembro pelo parlamento conservador e contrariando a opinião do governo moderado do presidente Hassan Rohani, o Irã restringiu, em fevereiro, o acesso dos inspetores da AIEA a algumas de suas instalações nucleares. Desde então, o país se nega a fornecer imagens em tempo real das câmeras e de outros instrumentos de supervisão instalados pela agência nesses locais.

A AIEA e Teerã negociaram um compromisso para garantir um certo grau de supervisão do programa nuclear iraniano, de modo que o equipamento fique sob a custódia do organismo. Os dados estão nas mãos do Irã e não devem ser apagados, enquanto o acordo estiver em vigor.

Inicialmente previsto para durar três meses, o acordo foi prorrogado por mais um mês, mas expirou em 24 de junho. A AIEA vem insistido, desde então, na "importância vital" de estendê-lo e pediu ao Irã que se manifeste sobre o tema. Teerã ainda não se manifestou.

"Insisto em que nenhuma decisão negativa, ou positiva, foi tomada em relação às câmeras e ao acordo prévio com a agência", disse Khatibzadeh na segunda-feira.

O problema das câmeras de vigilância da AIEA faz parte das negociações em andamento para tentar salvar o acordo nuclear internacional do Irã firmado em Viena em 2015.