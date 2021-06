Hong Kong proíbe voos do Reino Unido por variante Delta do vírus

AF Agência France-Presse

Hong Kong proibirá todos os voos procedentes do Reino Unido a partir de 1º de julho para conter a variante Delta do coronavírus, mais contagiosa - informou o governo do território chinês nesta segunda-feira (28/6).

"Todos os voos de passageiros procedentes do Reino Unido estarão proibidos de aterrissar em Hong Kong", afirma um comunicado.

O Reino Unido estará agora na categoria de países de "risco extremamente alto", a classificação mais alta na luta contra a pandemia, disseram as autoridades.

As novas medidas pela variante Delta vão restringir o embarque em voos de passageiros com destino a Hong Kong às pessoas que tiverem permanecido no Reino Unido por mais de duas horas.

As autoridades justificam as novas medidas pelo "recente aumento" da pandemia e pela "ampla difusão da variante Delta" no Reino Unido.

O governo de Hong Kong explicou que a cidade também registrou vários casos da variante L452R, uma mutação ligada à Delta, em pessoas procedentes do Reino Unido.

Na semana passada, o território confirmou seu primeiro caso local de covid-19 relacionado com a variante Delta, o que pôs fim a 16 dias seguidos sem casos locais.

Hong Kong já proibiu voos procedentes de vários países pelo aumento de casos e pela importância da variante Delta, entre eles Filipinas, Indonésia, Índia, Nepal e Paquistão.