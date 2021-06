Brasiliense é finalista em competição fitness de revista dos EUA

YI Yasmin Ibrahim*

A brasiliense Bia Lopes, 44 anos, avançou para a segunda etapa de votação popular da competição Ms. Health & Fitness, da revista fitness estadunidense Muscle and Fitness Hers. O prêmio é de US$ 20 mil, além de ser capa da revista. O concurso é beneficente e doará o valor arrecadado na votação para um grupo de apoio a veteranos de guerra dos EUA.

Nos Estados Unidos desde 2007, Bia contou ao Correio que sempre praticou atividade física, e que, morando nos EUA, entrou no mercado de cuidados com a saúde de corpo inteiro. "No início, eu dava cerca de 15 aulas como personal trainer por semana. Com o tempo, conseguir ser administradora deduas academias, em uma delas eu coordenava 60 trainers".

Enquanto morava em Brasília, Bia encontrou na capoeira mais uma forma de se exercitar. Além disso, ela praticou break dance, muay thai e participava de triatlos.

Vegana há 13 anos, a esportista contou que ser fitness não é mais apenas uma questão de exercitar o corpo, mas uma maneira de ter uma vida "longa e saudável, pois o fitness também traz a longevidade".

Para votar na brasiliense é simples, basta ter uma conta no Facebook, acessar esse link, e clicar em "Free Daily Vote", o que permite apenas um voto diário. Para votar mais vezes, é necessário fazer uma doação, de no mínimo US$ 1, clicando em "Warrior Vote".

Ganhando o concurso, Bia diz que doará 10% do prêmio para o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI), que se dedica a garantir educação de qualidade e acesso à inovação tecnológica para crianças economicamente desfavorecidas no Nordeste do Brasil.

Com o restante do prêmio, a brasiliense criará um curso com uma "biblioteca de movimentos", em que ensinará Animal Flow, que mexe com a flexibilidade do corpo e steel mace, que ajuda a construir força central e rotacional.



*Yasmin Ibrahim, sob supervisão de Ed Wanderley