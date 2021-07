Justiça francesa dá nove meses para o Estado adotar medidas sobre o clima

AF Agência France-Presse

(crédito: BERTRAND GUAY / AFP)

Paris, França - O Estado francês deve adotar em um prazo de nove meses "todas as medidas úteis" para alcançar o objetivo de redução de 40% das emissões de gases do efeito estufa até 2030, ordenou nesta quinta-feira (1º/7) a justiça, em uma decisão sem precedentes.

O Conselho de Estado, a principal jurisdição administrativa do país, afirmou que a atual trajetória da França não permite ao país cumprir os compromissos na questão climática, após uma ação apresentada pelo município de Grande-Synthe (norte), que se considera ameaçado pelo aumento do nível do mar.