Quem é YosStop, a youtuber mexicana presa acusada de pornografia infantil

Aviso: este artigo contém descrições de agressões sexuais.

Yoseline Hoffman é uma youtuber de sucesso entre os jovens mexicanos. Conhecida online como YosStop, Hoffman, de 30 anos, tem cerca de 14 milhões de assinantes em suas duas contas no YouTube.

Mas YosStop foi presa na terça-feira (30/06) e é agora alvo de uma investigação de pornografia infantil, segundo a promotoria da Cidade do México.

Hoffman terá de prestar depoimento "pela possível prática do crime de pornografia, com agravo contra um menor", afirma a promotoria em seu site.

O que se sabe sobre a denúncia?

A prisão da influenciadora aconteceu depois de acusações feitas por uma jovem, que denunciou Yoseline Hoffman em março por crime de pornografia infantil.

A denúncia é também contra cinco outros homens que, segundo o depoimento da jovem, a agrediram, estupraram, registraram os fatos e os divulgaram nas redes em 25 de maio de 2018.

No vídeo do estupro, a jovem (que tinha 16 anos na época) aparece bêbada enquanto quatro homens colocam uma garrafa de champanhe em sua vagina, segundo a agência de notícias EFE.

As imagens que circularam na internet chegaram a Hoffman, que por sua vez dedicou um vídeo em seu canal no YouTube para falar sobre o caso. A youtuber fez críticas ao comportamento da menor estuprada, chamando-a de "puta".

No vídeo no seu canal, a influenciadora confirma que recebeu a gravação com a agressão sexual à adolescente, que a reproduziu e que a guardou no seu celular.

Algum tempo depois do abuso, a jovem agredida contou sua versão da história em suas redes sociais e falou sobre ataques que recebeu de Hoffman.

Declarações mais polêmicas

Yoseline Hoffman é uma veterana da rede YouTube.

"Eu digo as coisas como elas são, não meço minhas palavras. Este é um bom canal para criticar a sociedade do meu ponto de vista", ela diz em um de seus vídeos, postado em um dos seus canais.

Getty Images Yoseline Hoffman foi presa nesta semana e é alvo de investigação sobre pornografia infantil

Em outro canal diferente, a mesma youtuber oferece "esquetes, videoblogs, séries, paródias, vídeos de diversos tipos e muito mais! 100% divertido, engraçado e tentando deixar mensagens para o mundo!"

Mas seus comentários e conteúdos no YouTube e publicações sobre sua vida em outras redes sociais geraram várias polêmicas no passado, por brigas com outros influenciadores e por criticar outras vítimas de abusos, informa o jornal El Universal do México.

Em seu último vídeo intitulado Prevenir ou denunciar? que foi publicado no mesmo dia de sua prisão, ela falava do caso de Ricardo Ponce, outro mexicano que foi denunciado em redes por tráfico de pessoas em seus retiros espirituais.

Yoseline não é o primeiro youtuber mexicano preso até agora neste ano. Em janeiro passado, a Procuradoria Geral da República da Cidade do México também prendeu Ricardo Arturo, conhecido como Rix, acusado de estuprar a influenciadora Nath Campos.

