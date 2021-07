Nas garras da lei

R » RODRIGO CRAVEIRO

Acuado pela Justiça, o ex-presidente dos Estados Unidos reagiu com fúria à decisão de um tribunal de Nova York de indiciar formalmente as Organizações Trump e seu diretor financeiro, Allen Weisselberg, por 15 crimes fiscais, entre eles um plano de fraude criminosa de impostos, conspiração, esquema para fraude e falsificação de documentos empresariais. “A caça política às bruxas, por parte dos democratas da esquerda radical, com Nova York agora assumindo a tarefa, continua. Ela está dividindo o nosso país como nunca antes!”, afirmou o republicano Donald Trump, por meio de um comunicado.

Em breve entrevista ao jornal The NewYork Times, Trump voltou a chamar as acusações de “continuação da caça às bruxas que começou quando eu desci pelo elevador” — uma alusão a um evento na Trump Tower, em 2015, quando o magnata anunciou quc concorreria à Presidência dos EUA. Trump também assegurou que Weisselberg é “um homem honroso”.

De acordo com a acusação apresentada por Cyrus A. Vance Jr., procurador do Distrito de Nova York, o esquema criminoso do qual Allen Weisselberg e as Organizações Trump faziam parte teve início em 2005 e perdurou até esta semana. “Os réus e outros planejaram e operaram um esquema para fraudar as autoridades alfandegárias do estado de Nova York e da cidade de Nova York.

O objetivo do esquema era compensar Weisselberg e outros executivos das Organizações Trump de modo que fosse por debaixo dos panos: os beneficiários do esquema receberam porções substanciais de sua renda por meios indiretos e disfarçados, com compensação que não era reportada (…) às autoridades alfandegárias”, afirma a acusação. Apesar de não ter sido alvo da acusação, Trump sofre um golpe político, no momento em que retoma comícios em oposição ao governo democrata de Joe Biden.

Por volta das 14h15 (15h15 em Brasília), Weisselberg chegou algemado à sala de audiências do tribunal.

Ante o juiz federal Juan Merchan, o guardião dos segredos financeiros das Organizações Trump declarou-se inocente. O magistrado o liberou e ordenou que ele entregasse o passaporte. Weisselberg é acusado de sonegar US$ 1,7 milhão em impostos de renda e de fazer parte de um esquema criminoso que teria perdurado por 15 anos. Os advogados Mary Mulligan e Bryan Skarlatos afirmaram à agência de notícias France-Presse que Weisselberg “irá lutar contra essas acusações nos tribunais”.

Consequências

Ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York, Roland Riopelle considera o indiciamento das Organizações Trump e de Weisselberg como um “desdobramento muito sério para Trump”. “As finanças do ex-presidente podem se deteriorar, de modo significativo, caso os bancos cortem o crédito ao magnata. Isso pode levar as Organizações Trmp a terem muita dificuldade de sobreviver e dificultar o republicano a levar adiante sua defesa”, afrmou ao Correio. No entanto, Riopelle não prevê uma grande diferença para a imagem de Trump. “Aqueles que o amam acreditarão que tudo é uma ‘caça às bruxas’. Para quem não gosta dele, nada disso é uma surpresa.”

Riopelle explicou que o diretor Weisselberg é acusado de participação em múltiplos esquemas de sonegação de imposto durante anos. “Ele fez com que as Organizações Trump pagassem aluguéis, impostos e outros benefícios aos seus funcionários e famílias, sem declarar tais pagamentos. Isso é um caso de evasão de renda muito grave e poderia resultar em vários anos de cadeia para Weisselberg e para cúmplices”, comentou.

» Eu acho...

“A Organização Trump foi indicada sob a acusação de funcionar como um empreendimento criminoso. Isso parece inteiramente apropriado para mim, dada a duração do esquema de evasão fiscal (15 anos ou mais) e o escopo do esquema. Centenas de milhares de dólares de renda renda foram recebidos sem impostos em muitas diferentes transações envolvendo

diferentes pessoas.”

Roland Riopelle, ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York