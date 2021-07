OMS aconselha teste de detecção de covid-19 em escolas para evitar ensino remoto

AF Agência France-Presse

(crédito: Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Copenhaga, Dinamarca - Em caso de um aumento dos casos de covid-19, seria conveniente realizar testes de PCR e de antígenos nas escolas para se evitar recorrer, mais uma vez, ao ensino a distância - afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, nesta sexta-feira (2).

"Os meses de verão apresentam aos governos uma oportunidade de ouro para pôr em prática um conjunto de medidas que contribuirão para reduzir as taxas de contágio e evitar recorrer ao fechamento das escolas", disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge.

Em comunicado conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), ele considerou que o fechamento das escolas teve "um efeito nefasto na educação e no bem-estar social e mental das nossas crianças e jovens".

Até o momento, testes de detecção no ambiente escolar eram aconselhados em caso de surto no estabelecimento. Agora, a OMS estima que podem ser usados mesmo que se não houver sintomas entre alunos e funcionários.

"Não podemos permitir que a pandemia prive as crianças de sua educação e de seu desenvolvimento", frisou Kluge, que, em diferentes ocasiões, pediu aos governos dos 53 territórios que compõem a região Europa da OMS que lutem para evitar que os estudantes percam seus laços com a escola, devido ao ensino a distância.

Para as instituições da ONU, o fechamento das instituições escolares deve ser considerado apenas como último recurso, se houver "uma explosão de casos, ou a transmissão na comunidade não puder ser controlada com outra medida".