Incêndio em águas oceânicas? É possível e ocorreu no México

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ Redes sociais)

Um vazamento de gás em oleodutos submarinos provocou um evento inusitado nas águas oceânicas no Golfo do México. Imagens que circularam nas redes sociais, nesta sexta-feira (2/7), mostram um incêndio na superfície do oceano, a oeste da península mexicana de Yucatán.

Segundo a companhia estatal mexicana de petróleo, o trabalho para controlar as chamas levou cerca de cinco horas e contou com cinco navios para bombear mais água. Em relatório, a empresa informa ainda que utilizou nitrogênio para conter o fogo e não houve registro de feridos.

O acontecimento gerou grande repercussão na internet devido ao estranhamento causado pela presença de chamas laranjas em meio a água e pela possibilidade de trazer riscos ambientais.



Em nota, o diretor-executivo do Greenpeace do México criticou o modelo extrativista de combustíveis fósseis: "Esses são os riscos que enfrentamos diariamente e que exigem uma mudança no modelo energético, como temos exigido".