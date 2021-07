TikTok volta a ser permitido no Paquistão após proibição

AF Agência France-Presse

(crédito: Olivier Douliery/AFP)

A popular plataforma TikTok voltou a funcionar, neste sábado (3), no Paquistão, depois que os juízes suspenderam sua proibição, mas ordenaram que levasse em consideração as reclamações sobre seu conteúdo.



Um funcionário da autoridade de telecomunicações do Paquistão informou à AFP que o tribunal de Sindh reverteu temporariamente na sexta-feira sua decisão aplicada na quinta-feira de proibir a plataforma.

Os usuários confirmaram que estava funcionando novamente. A autoridade de telecomunicações bloqueou o acesso ao TikTok, propriedade do grupo chinês ByteDance, pela terceira vez na quinta-feira, após uma decisão do tribunal de 28 de junho a favor de um cidadão que acusou a plataforma de compartilhamento de vídeos de promover obscenidade.

O tribunal indicou então que uma nova audiência estava marcada para 8 de julho. Os defensores da liberdade de expressão há muito criticam a censura desenfreada do governo paquistanês e o controle da internet e da mídia.

A nova proibição do TikTok foi condenada pelos fãs da plataforma no Paquistão, vários dos quais a usam para comercializar produtos. Mas os críticos do aplicativo neste país muçulmano conservador o acusam de promover conteúdo vulgar.

O TikTok já havia sido bloqueado duas vezes antes no Paquistão, a última vez em março, devido a vídeos considerados "indecentes".

A plataforma está empenhada em moderar melhor seu conteúdo. A empresa anunciou na quarta-feira que removeu mais de seis milhões de vídeos em três meses no Paquistão, para evitar uma proibição permanente neste país profundamente conservador.

Cerca de 15% dos vídeos removidos diziam respeito a "nudez adulta e atividades sexuais".