Biden tem aprovação de 50% dos norte-americanos, segundo pesquisa

AE Agência Estado

(crédito: Nicholas Kamm/AFB)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conta hoje com aprovação de 50% dos norte-americanos, segundo pesquisa divulgada neste domingo, 4, realizada pelo jornal The Washington Post e rede de TV ABC News entre 27 e 30 de junho com 907 pessoas. Em abril, 52% aprovavam o governo de Biden. Entre os ouvidos em junho, 42% disseram desaprovar a administração atual, mesmo porcentual de abril. Dos entrevistados, 30% se declarou democrata, 24% republicano, 37% independente, 5% outro e 4% não opinaram.

Sobre a condução da situação da pandemia de covid-19 no país, 62% dos entrevistados disseram aprovar a política do governo Biden, ante 64% em abril, enquanto 31% afirmaram desaprová-lo. Os participantes foram questionados também sobre a imigração na fronteira dos EUA com o México e 33% declararam aprovar as medidas adotadas pela administração atual, contra 37% em abril. Sobre políticas contra o crime no país, 38% disseram aprovar Biden e 48%, desaprovar.

Entre os participantes da pesquisa, 75% afirmaram não ter tido covid-19 até o momento; 11% testaram positivo, 12% acreditam ter tido a doença mas nunca testaram positivo e 2% não opinaram. Além disso, 60% receberam ao menos uma dose da vacina, contra 38% que disseram não ter sido imunizados. Dos que ainda não foram vacinados, 74% disseram que não vão se imunizar, contra 24% dos que afirmaram que irão.

O levantamento questionou sobre a recuperação das comunidades em relação à pandemia: 60% respondeu que sua comunidade se recuperou da pandemia e 36%, que não. Além disso, 56% estão confiantes de que os Estados Unidos aprenderam lições da pandemia, que ajudarão a ter uma resposta mais efetiva em um eventual novo surto, contra 42% que disseram estar menos confiantes sobre isso.

Sobre equidade no tratamento considerando raça e etnia, 37% disseram acreditar que o país está avançando no sentido de garantir que pessoas recebem tratamento igual, independentemente de sua raça ou etnia, enquanto 27% afirmaram que o país está regredindo e 34% consideram que continua o mesmo. Entre os adultos negros, no entanto, somente 18% afirmaram que os EUA estão progredindo; 30% disseram que o país está regredindo e 45% acham que não está mudando.

Sobre a interação da polícia com pessoas negras, apenas 17% dos entrevistados negros afirmaram ver avanços, ante 30% que apontaram ver retrocesso e 45% que acreditam que não houve mudanças. Entre os adultos brancos, 30% disseram ver progressos na interação da polícia com pessoas negras e 24%, retrocesso.