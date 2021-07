Restante do edifício que desabou na Flórida será demolido neste domingo

AF Agência France-Presse

O restante do edifício que desabou em Surfside, Flórida, será demolido durante a noite, entre as 22h00 (23h00 de Brasília) e as 03h00 (04h00), revelou a prefeita neste domingo (4), confirmando o número provisório de 24 mortos e 121 desaparecidos.

A busca pelas vítimas foi interrompida no sábado, enquanto as equipes de demolição se preparavam para derrubar o restante do prédio antes da chegada da tempestade tropical Elsa nos próximos dias.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunciou o momento da demolição em uma entrevista coletiva, dizendo que "pequenos explosivos estrategicamente colocados" serão usados para a operação.

“A demolição em si está limitada à área ao redor do prédio”, explicou.

"No entanto, há poeira e outras partículas que são um subproduto inevitável de todos os tipos de demolições e, como medida de precaução, pedimos aos residentes das imediações que permaneçam dentro de casa".

A maior parte do prédio de 12 andares Champlain Towers South desabou nas primeiras horas de 24 de junho, levantando uma enorme nuvem de poeira e aterrorizando a população local, que estava despreparada para um desastre urbano tão mortal.

Os restos instáveis do bloco representam uma ameaça para as equipes de busca e resgate que ainda estão no local, embora as esperanças de encontrar alguém com vida estejam diminuindo rapidamente.

Com a tempestade tropical Elsa se aproximando do Caribe, as autoridades aceleraram o cronograma de demolição.