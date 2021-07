Disneyland Paris se desculpa por impedir mãe de amamentar em público

AF Agência France-Presse

(crédito: ERTRAND GUAY/AFP)

A Disneyland Paris emitiu uma nota de desculpas, nesta terça-feira (6/7), depois que funcionários do parque pediram a uma mãe que parasse de amamentar seu bebê em público.



"Lamentamos profundamente esta situação e oferecemos, de novo, nossas mais sinceras desculpas à mãe envolvida. O pedido que lhe foi feito não está de acordo com as normas e os valores da nossa casa", tuitou a Disneyland Paris.

"Não há restrições para o aleitamento materno na Disneyland Paris", insistiu o parque temático.

No domingo (4/7), uma mulher publicou no Twitter a foto de seguranças que haviam "impedido uma mãe de amamentar seu bebê de dois meses com o argumento de que escandalizava os clientes estrangeiros".

Bonjour, Disneyland Paris met à disposition des mamans, le BABY CARE CENTER avec du matériel adapté et confortable comme notamment des sièges spécial allaitement. — Disneyland Paris (@DisneylandParis) July 5, 2021

A Disneyland Paris respondeu a mensagem no dia seguinte, lembrando que "colocava à disposição das mamães um centro para os bebês com equipamentos adaptados e confortáveis, como assentos especiais para a lactância".

Cher @DisneylandParis

Allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. Ne vous mettez pas vous aussi à stigmatiser les mères, c’est assez dur comme ça partout ailleurs.

Merci d’avance. https://t.co/kaSwVUVIEM — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 6, 2021

"Querida @DisneylandParis, amamentar um bebê não é um crime. Que tenham salas dedicadas está ótimo, mas nós não decidimos onde, nem quando, o bebê vai ter fome", reagiu no Twitter a ministra francesa da Cidadanua, Marlène Schiappa.

"Não comecem também a estigmatizar as mães. Já está bastante duro em toda parte. Agradeço antecipadamente", completou a ministra.