Onda de calor: 'Terra do Papai Noel' tem dia mais quente em mais de um século

Em meio a ondas de calor no verão do hemisfério norte, a região da Lapônia, conhecida popularmente como a "Terra do Papai Noel", registrou as temperaturas mais altas em pouco mais de cem anos.

Segundo dados do Instituto de Meteorologia da Finlândia, a estação meteorológica da reserva natural de Kevo, por exemplo, registrou 33,6ºC na segunda-feira (05/07), a maior marca na região desde 1914. Naquele ano, o mais extenso município finlandês, Inari, registrou a marca de 34,7ºC.

Em geral, a temperatura média no mês de julho no município de Utsjoki, onde fica a reserva natural de Kevo, gira entre a temperatura máxima de 16ºC e a mínima de 8ºC. No inverno, a temperatura média fica em -4ºC. Em 2015, a região bateu o recorde de -37,3ºC.

Segundo especialistas em mudanças climáticas, o fenômeno do aquecimento global não vai necessariamente aumentar as temperaturas em todas as estações do ano, mas principalmente ampliar os episódios de condições climáticas extremas.

No verão do hemisfério norte deste ano, por exemplo, a amplitude térmica ao longo do dia pode ser enorme: ir de 32ºC de dia a 10ºC durante a noite.

A principal atração turística da região ligada ao tema natalino fica na cidade de Rovaniemi, capital da Lapônia, a quase cinco horas de carro ao sul de Kevo. Ali, fica a Vila do Papai Noel, criada nos anos 1980 e que hoje conta com um complexo de chalés em que funcionam um hotel, dois restaurantes, lojas temáticas, o recanto do Papai Noel e o correio que recebe cartas do mundo todo. A linha do Círculo Polar Ártico passa pelo meio da Vila do Papai Noel.

Uma equipe do turismo local, vestida como Papai Noel e duendes, chegou a publicar uma foto no Instagram ao lado de um termômetro que marcava 34ºC.

O calor intenso neste ano na Lapônia levou o Instituto de Meteorologia da Finlândia a emitir alertas. "Pessoas com doenças crônicas devem apresentar sintomas mais acentuados e difíceis. O estresse causado pelo calor limitará a capacidade de trabalho de pessoas saudáveis", afirmou o órgão sobre a onda de calor.

O instituto também alertou sobre os riscos de incêndio nas florestas desta que é a região mais setentrional (ao norte) do país. "O perigo de incêndios florestais se dá por causa da secura do solo. Em caso de tempo com muito vento, incêndios florestais espalham-se rapidamente."

Algo parecido tem acontecido no Canadá nos últimos dias, país da América do Norte que enfrenta um fenômeno conhecido como "cúpula de calor". A cidade de Lytton beirou os 50ºC, e mais de cemmortes súbitas foram associadas ao calor extremo.

Visit Rovaniemi/Divulgação A Vila do Papai Noel, a oito km da cidade, é um complexo de chalés em que funcionam hotel, restaurantes e lojas temáticas

O meteorologista Mika Rantanen, pesquisador de mudanças climáticas e climas extremos do Instituto de Meteorologia da Finlândia, afirmou à emissora pública Yle que as mudanças climáticas não são as únicas causas dessas altas temperaturas. Para ele, não devemos nos perguntar se o aquecimento global causou ondas de calor ou temporais, por exemplo, mas quanto esse fenômeno intensificou as ondas de calor ou os temporais.

Rantanen publicou em seu perfil no Twitter que o país está próximo de bater o recorde de 26 dias consecutivos de temperaturas máximas acima de 25ºC. A contagem atual soma 19 dias.

Enquanto isso, aponta o pesquisador, a extensão do gelo do Ártico também bateu recorde, mas negativo. São 1,1 milhão de quilômetros quadrados a menos do que a extensão registrada na primeira década dos anos 2000, uma área quase equivalente ao Estado do Pará.

