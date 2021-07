Presidente do Haiti Jovenel Moïse é assassinado em ataque a residência oficial

BBC Geral





O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi morto em um ataque à sua residência privada, de acordo com um comunicado do primeiro-ministro interino Claude Joseph.

Joseph disse que a residência do presidente em Porto Príncipe foi invadida por homens armados não identificados à 1h hora local (1h do horário de Brasília).

A primeira-dama também teria sido ferida no ataque.

Joseph disse que "todas as medidas foram tomadas para garantir a continuidade do Estado".

Jovenel Moïse, de 53 anos, estava no poder desde fevereiro de 2017, depois que seu antecessor, Michel Martelly, deixou o cargo.

Moïse vinha enfrentando dificuldades em seu mandato, com acusações de corrupção e desafiado por ondas de protestos antigovernamentais frequentemente violentos.

