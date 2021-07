Parque da Disney em Paris impede mulher de amamentar em público

RN Ronayre Nunes

A abordagem gerou revolta nos internautas - (crédito: Reprodução/Twitter/@marieastier)

No último domingo (4/7), uma mulher foi impedida de amamentar o filho durante passeio em um parque da Disney, em Paris, França. A australiana de 33 anos foi abordada pelos seguranças do local sob o argumento de que “pessoas de outras culturas e religiões poderiam se chocar”. A cena foi capturada por outros usuários e logo viralizou nas redes sociais.



@DisneylandParis Hier vos agents de sécurité ont empêché une maman d’allaiter son bébé de 2 mois au motif que cela choquait la clientèle étrangère ! En France, en juillet 2021 !

Délit d’entrave à l’allaitement on en est où ?@FionaLazaar @MarleneSchiappa pic.twitter.com/rhRT8HHgwq — marieastier (@marieastier) July 4, 2021

Ao jornal francês Le parisien, a mulher contou que chegou até a ser convidada a se retirar: “Não era possível ver muita coisa. Mas eles me disseram que se eu não quisesse me cobrir, deveria fazer isso em outro lugar porque havia pessoas de outras culturas e outras religiões que poderiam me ver”.

Logo em seguida à repercussão do caso, a Disney se desculpou publicamente pela abordagem. Segundo a empresa, a ação não foi adequada e pontuou também que “coloca à disposição das mães centros de cuidados para bebês com material adaptado e confortável com assentos especiais para amamentação”.

O parque também reembolsará o valor da entrada para a mulher.