Jogos do Sudeste Asiático são adiados por pandemia

AF Agência France-Presse

(crédito: Nhac NGUYEN / AFP)

Os Jogos do Sudeste Asiático, que este ano seriam disputados no Vietnã, foram adiados pela pandemia da covid-19 e devem ser disputados em 2022 - declarou um membro do comitê organizador do evento.

"Definitivamente, os 31º Jogos do Sudeste Asiático não acontecerão este ano, como estava previsto em novembro", afirmou Varin Tansuphasiri, membro do Conselho dos Jogos e subsecretário do Comitê Olímpico Tailandês.

"O Vietnã quer adiar os Jogos para o próximo ano, para 2022", acrescentou.

O evento estava previsto para acontecer de 21 de novembro a 2 de dezembro de 2021. A competição aconteceria na capital do país, Hanói, e em outras 11 cidades. Algumas delas foram duramente afetadas pela covid-19.

O Vietnã está vivendo seu maior pico epidêmico desde o surgimento do coronavírus, com cerca de mil novos casos por dia. Até o momento, o país acumula 23.500 casos e 105 mortes.