Papa agradece orações de fiéis por sua saúde

Do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde se recupera de uma cirurgia, o papa Francisco rezou neste domingo (11) de modo especial por todos os enfermos e fez um apelo por um sistema de saúde acessível a todos. Da janela do décimo andar, recebeu o carinho dos fiéis, uma imagem que não se via desde 2005, quando no dia 13 de março São João Paulo II pronunciou algumas palavras em público após uma traqueotomia.

"Estou feliz por poder manter o encontro dominical do Angelus, também aqui da Policlínica Gemelli. Agradeço a todos: senti muito a proximidade e o amparo de suas orações. Obrigado de coração!", disse.

Um sentimento de gratidão marcou o Angelus deste domingo, realizado do Hospital Agostino Gemelli, onde o papa está internado há uma semana, desde que se submeteu a uma cirurgia no intestino.

Da janela do seu apartamento no décimo andar da policlínica, ele acenou aos fiéis presentes na pequena praça que fica na entrada da estrutura e dali fez uma breve meditação sobre o evangelho do dia, destacando de modo especial uma frase de Jesus aos discípulos: "curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo".

"Este óleo é certamente o sacramento da Unção dos enfermos, que dá conforto ao espírito e ao corpo. Mas este óleo é também a escuta, a proximidade, o cuidado, a ternura de quem cuida da pessoa doente: é como uma carícia que faz sentir melhor, alivia a dor."

Para Francisco, mais cedo ou mais tarde, todos necessitarão desta unção e todos podem oferecê-la a alguém, com uma visita, um telefonema ou uma mão estendida a quem necessita de ajuda.