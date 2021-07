Era do turismo cósmico começa com viagem de bilionário britânico

CB Correio Braziliense

Bilionário celebrou com champanhe e levou Sirisha Bandla nos ombros - (crédito: Patrick T. Fallon/AFP)

Por uma das janelas redondas da espaçonave VSS Unity, em gravidade zero, o bilionário Richard Branson admirava o planeta Terra e não escondia a emoção. “Eu era uma criança com um sonho, contemplando as estrelas. Agora, sou um adulto dentro de uma espaçonave, com outros adultos maravilhosos, olhando lá embaixo a nossa linda, linda Terra. Para a próxima geração de sonhadores, se pudermos fazer isso, imaginem o que vocês podem fazer”, afirmou, em vídeo gravado a 85km de altitude — quase nove vezes mais do que um avião comercial —, no momento em que o magnata e os outros cinco tripulantes experimentavam a sensação de gravidade zero. Branson não somente realizava um sonho de criança, mas também abria nova era para o turismo espacial.

O primeiro bilionário a viajar ao espaço a bordo de uma nave fabricada por sua própria empresa, a Virgin Galactic, classificou o voo como “uma experiência única na vida”. Depois da aterrissagem na base aérea Spaceport America, no estado do Novo México (sudoeste dos Estados Unidos), ele anunciou que sorteará duas passagens ao espaço e um tour pela Estação Espacial Internacional para internautas que fizerem doações no site Omaze.com. “Prometo muito chocolate”, brincou. “É impossível descrever com palavras o que você sente quando vê a Terra lá de cima. É de uma beleza indescritível. (…) Queremos converter os sonhadores em astronautas de hoje e de amanhã”, acrescentou Branson, 70 anos.

O voo durou cerca de duas horas. Um enorme avião transportando a VSS Unity fez a decolagem horizontal por volta das 8h40 (11h40 em Brasília). Ao atingir cerca de 15km de altura, a espaçonave se soltou e iniciou uma subida supersônica, até ultrapassar os 80km de altitude, ponto estabelecido nos Estados Unidos para a fronteira espacial. Depois que o motor foi desligado, os passageiros soltaram os cintos de seus assentos e flutuaram por alguns minutos sem gravidade, admirando a curvatura da Terra de uma das 12 janelas da cabine. A nave voltou planando e pousou às 10h40 (hora local).

Além de Branson, estiveram a bordo da VSS Unity os funcionários da Virgin Galactic Beth Moses, Colin Bennett e Sirisha Bandla — a segunda indiana a voar ao espaço, depois de Kalpana Chawla, morta na explosão do ônibus espacial americano Columbia, em 1º de fevereiro de 2003. A espaçonave foi comandada pelos pilotos Dave Mackay e Michael Masucci. Após o pouso, o ex-astronauta canadense Chris Hadfield presenteou os tripulantes com o símbolo dourado das asas de astronautas.

Branson decidiu usar a viagem para testar a experiência que seus futuros clientes terão no espaço. Outros bilionários estiveram no espaço na década de 2000, mas a bordo de foguetes russos. O magnata Jeff Bezos, dono da Amazon, espera realizar a mesma façanha com a espaçonave New Shepard, no dia 20. Elon Musk, fundador da nave SpaceX e grande rival de Bezos, esteve no evento e parabenizou Branson no Twitter por seu “magnífico voo”.

Para Branson, o feito de ontem coroa um empreendimento espacial que esteve perto do fracasso. Em 2014, um acidente com uma espaçonave da Virgin Galactic provocou a morte de um piloto e atrasou o programa.

Bilhetes a R$ 1 milhão

A Virgin Galactic planeja mais dois voos de teste. No começo do próximo ano, iniciará as operações comerciais regulares. A intenção é operar 400 voos anuais na Spaceport America. Cerca de 600 passagens foram vendidas para pessoas de 60 países diferentes, incluindo celebridades de Hollywood, por entre US$ 200 mil (cerca de R$ 1 nilhão) e US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão).