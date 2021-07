Hotel desaba na China, deixando ao menos um morto e 10 desaparecidos

AF Agência France-Presse

(crédito: China OUT / AFP / STR)

Um hotel desabou nesta segunda-feira (12/7) na cidade de Suzhou, no leste da China, deixando pelo menos uma pessoa morta e 10 desaparecidas, informou a emissora estatal CCTV.

Os socorristas resgataram sete sobreviventes entre os escombros do hotel Siji Kaiyuan nesta cidade turística, acrescentou a CCTV.

"As operações de resgate continuam e uma investigação está em andamento para determinar as causas da tragédia", de acordo com a mesma fonte.

O Siji Kaiyuan foi inaugurado em 2018 e tinha 54 quartos, um salão para banquetes e salas de conferências, de acordo com uma descrição no site de viagens Ctrip.

As imagens divulgadas pela CCTV mostram mais de uma dúzia de socorristas trabalhando no local do desastre próximos a uma montanha de destroços.

Desabamentos e acidentes em edifícios na China são comuns, muitas vezes devido ao desrespeito das normas de segurança, às vezes como resultado de corrupção.