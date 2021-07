Queda de raio perto de ponto turístico na Índia deixa ao menos 18 mortos

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Ao menos 18 pessoas morreram após a queda de um raio na cidade de Jaipur, na Índia, na noite deste domingo (11/7). O raio caiu próximo ao Forte de Amber, um dos principais pontos turísticos da cidade.



Além dos mortos, mais 11 pessoas foram resgatadas e passam bem. De acordo com as autoridades, mais de 20 pessoas também ficaram feridas em outros incidentes envolvendo relâmpagos

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, usou o Twitter para lamentar o ocorrido e dizer que está dando suporte às vítimas. "A situação em Himachal Pradesh devido às fortes chuvas está sendo monitorada de perto. As autoridades estão trabalhando com o governo do Estado. Todo o suporte possível está sendo estendido. Oro pela segurança das pessoas nas áreas afetadas", escreveu.