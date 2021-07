Ônibus cai em precipício na Bolívia e deixa mortos e feridos

AF Agência France-Presse

(crédito: GUSTAVO IZUS, NICOLAS RAMALLO, MARIA-CECILIA REZENDE / AFP)

Ao menos 34 pessoas morreram e cerca de 10 ficaram feridas após um acidente em uma estrada do departamento de Chuquisaca, sudeste da Bolívia, depois que um ônibus de passageiros caiu em um precipício, informou a polícia.

"De acordo com dados que temos dos policiais que trabalharam no local, são 34 mortos e 10 feridos", informou o coronel Juan Luis Cuevas, sub-chefe da polícia.

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma dezena de corpos sobre a estrada de terra.

Essas imagens mostram o ônibus completamente destruído na base do penhasco, enquanto os bombeiros e outras equipes de resgate trabalham no local.

Cuevas anunciou que as primeiras investigações apontam que o ônibus tentou dar passagem em um cruzamento para outro caro que viajava no sentido contrário.

"Obviamente, ele não calculou a largura da estrada, a plataforma cede e o veículo cai uma profundidade de 150 metros", explicou.

O chefe da polícia de Trânsito de Chuquisaca, José Luis Assaf, relatou mais cedo desde o local do acidente "um cenário desolador", com a presença de familiares das vítimas para reconhecer os corpos.

O hospital público de Sucre também se tornou ponto de encontro de pessoas que chegavam para saber notícias de familiares ou amigos.

O ônibus transportava passageiros para a cidade de Sucre, do departamento de Chuquisaca, no povoado rural de Patolo, localizado a 50 km ao oeste.

A Polícia investiga as razões do acidente, a maior tragédia rodoviária deste ano na Bolívia, depois que em 3 de março um ônibus caiu em um precipício na estrada entre Santa Cruz e Cochabamba, com um saldo de 21 mortos.