Covid: Propaganda na Austrália com imagem 'chocante' de paciente gera polêmica

Uma propaganda do governo da Austrália sobre vacinação provocou uma enxurrada de críticas devido às fortes imagens de uma jovem sofrendo em decorrência da covid-19.

mostra a mulher em uma cama de hospital com falta de ar enquanto está conectada a um ventilador.

A seguinte mensagem encerra o vídeo: "A covid-19 pode afetar qualquer pessoa... Agende sua vacinação."

Os críticos dizem que o anúncio, que busca estimular a vacinação, visa a população jovem de maneira injusta, já que os menores de 40 anos só terão acesso às vacinas no final do ano.

O anúncio está sendo exibido apenas em Sydney, que está enfrentando um surto da variante Delta e está em sua terceira semana de lockdown.

As autoridades registraram 112 novos casos na segunda-feira (12/7), elevando o total para mais de 700 casos desde a primeira detecção dessa variante, em meados de junho.

O lançamento do anúncio faz parte de uma campanha maior de vacinação - 'Arm Yourself' (Arme-se) -, que foi lançada no domingo.

"Completamente ofensivo veicular um anúncio como este quando os australianos nessa faixa etária ainda estão esperando por suas vacinas", escreveu no Twitter o jornalista australiano Hugh Riminton.

Completely offensive to run an ad like this when Australians in this age group are still waiting for their bloody vaccinations. https://t.co/4xF5hZAkqp — Hugh Riminton (@hughriminton) July 11, 2021

"Por que temos como alvo (da propaganda) os jovens? Não deveríamos ter como alvo o aumento da taxa de hesitação contra vacina em pessoas com mais de 55 anos?", disse outro usuário do Twitter.

Alguns profissionais de saúde pediram que o vídeo fosse retirado do ar, chamando-o de "insensível".

No entanto, o governo defendeu a propaganda. O diretor de saúde da Austrália, Paul Kelly, disse que o objetivo era "ser explícito" para "passar a mensagem" sobre a necessidade de ficar em casa, fazer o teste e agendar a vacinação.

"Estamos fazendo isso apenas por causa da situação em Sydney", disse ele.

No domingo, as autoridades da maior cidade da Austrália registraram a primeira morte neste surto - foi a primeira vítima fatal de covid contraída localmente no país durante todo o ano.

O surto em Sydney gerou críticas generalizadas ao plano de vacinação do governo federal - que começou em fevereiro, mas foi comprometido pela falta de fornecimento de vacina da Pfizer, complacência do governo e mensagens confusas de saúde pública sobre os riscos da vacina da AstraZeneca.

Apenas cerca de 26% da população da Austrália tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. E aproximadamente 10% dos australianos estão totalmente vacinados, segundo dados colhidos até 11 de julho.

