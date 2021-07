Vídeo: carro para em trilhos, é atingido por trem e motorista se salva por segundos

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

Não é novidade que a relação entre carros e trens pode ser perigosa, especialmente quando o caminho de ambos se cruza. E foi exatamente isso que ocorreu na pequena Bertrange, cidade de Luxemburgo, no último dia 7 de julho.



Imagens de segurança capturaram o momento exato em que um trem de alta velocidade acerta um automóvel que parou no trilho. Um SUV preto aparenta problemas e fica atravessado entre as barras de limitação da rua. Um homem sai do carro e dois segundos depois o trem destrói o veículo.

Segundo o portal RTL Today, de Luxemburgo, o acidente ocorreu em uma rua chamada Rue de Mamer. O motorista do carro tem 34 anos e apesar de ter saído do carro antes de ser atingido pelo trem ainda sofreu ferimentos e foi levado ao hospital.

Na hora do acidente o trem tinha 34 passageiros, nenhum deles se feriu.

Assista: