Sobe o número de mortos por desabamento de um hotel na China

AF Agência France-Presse

(crédito: CNS / AFP)

Outras nove pessoas foram confirmadas como mortas no desabamento de um pequeno hotel no leste da China, elevando para 17 o número de vítimas desse desastre - anunciou a imprensa estatal nesta quarta-feira (14/7), informando o fim das operações de busca e resgate.

Horas antes, seis pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do Hotel Siji Kaiyuan. O prédio desabou na tarde de segunda-feira (12/7), na cidade de Suzhou, 80 km ao oeste de Xangai.

Os resgatados permanecem em condições estáveis, conforme a televisão estatal. O veículo noticiou ainda que várias pessoas foram detidas, e uma investigação foi aberta para apurar as causas do desastre.

O hotel foi inaugurado em 2018 com 54 quartos, de acordo com informações no site de viagens Ctrip.

Com mais de 12 milhões de habitantes, Suzhou é um popular destino turístico que atrai visitantes por seus canais e jardins centenários.

Desabamento de prédios e acidentes são frequentes na China, devido, em grande parte, ao descumprimento das normas de construção.

O colapso de um hotel na cidade de Quanzhou, no sul da China, em março de 2020, deixou 29 mortos. Após investigação, as autoridades descobriram que três andares foram adicionados ilegalmente à estrutura original do edifício. O imóvel havia sido reservado como um hotel de quarentena para pacientes com covid-19.