Diretor da Inteligência britânica alerta sobre ameaça de Estados hostis

AF Agência France-Presse

Ken McCallum, chefe do MI5, os serviços de Inteligência interna britânicos, alertou nesta quarta-feira (14/7) sobre ameaças procedentes de "Estados hostis", como China e Rússia, e pediu à população que se mantenha tão atenta a elas quanto como no caso do terrorismo.

"Com o tempo, temos que criar a mesma consciência e resistência no público para as ameaças de Estado que conseguimos, no caso do terrorismo, ao longo dos anos", conforme trecho antecipado do discurso que fará na sede do MI5 em Londres.

Citando ciberataques, campanhas de desinformação e atividades de espionagem, ele alertou que estas ameaças não se limitam ao governo e às instituições.

"Identificamos mais de 10.000 abordagens sob disfarce com pessoas 'normais' no Reino Unido por parte de espiões estrangeiros que tentavam manipulá-las", acrescenta a nota sobre seu pronunciamento.

"Estamos vendo como roubam, ou copiam, as descobertas de brilhantes acadêmicos e pesquisadores" e o trabalho de várias empresas, afirma.

"Isso está acontecendo em grande escala. E afeta todos nós. Postos de trabalho britânicos, serviços públicos britânicos, futuro britânico", insistirá.

No pronunciamento, também alertará o público, convocando-o a não ter medo e a se manter vigilante.

"Se você trabalha em uma empresa de alta tecnologia, ou se dedica à pesquisa científica de ponta, ou exporta para determinados mercados, será de interesse - mais do que vocês pensam - para os espiões estrangeiros", completa.