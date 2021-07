Mulher morre após tentar tirar selfie e escorregar em cachoeira em Hong Kong

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução )

Um mulher morreu ao tentar fazer uma selfie em uma cachoeira de Hong Kong. O caso aconteceu no sábado (10/7). De acordo com o jornal Daily Mail, Sofia Cheung, de 32 anos, escorregou e caiu no riacho. Ela estava com três amigas.

Sofia chegou a ser socorrida, mas já chegou ao hospital morta. A área de Ha Pak Lai, situada perto da Montanha Pineapple, onde Sofia e três amigas estavam, é muito popular entre turistas, especialmente na hora do pôr do sol.



Nas redes sociais, Sofia compartilhava fotos de várias atividades radicais para os seus mais de 6 mil seguidores. A biografia dela diz que 'a vida deve ser divertida, não idiota'.