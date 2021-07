UE abre ações legais contra Hungria e Polônia por violar direitos LGTB

AF Agência France Presse

(crédito: PASCAL ROSSIGNOL / POOL / AFP)

Bruxelas, Bélgica - A Comissão Europeia anunciou, nesta quinta-feira (15/7), que iniciou ações legais contra Hungria e Polônia por adotarem medidas que violam os direitos fundamentais da comunidade LGTB e deu a ambos dois meses para responderem antes de levar estes casos ao Tribunal de Justiça da UE.

No caso da Hungria, a Comissão questiona a recente adoção de uma lei que proíbe, ou limita, o acesso a conteúdos que promovam a "divergência da identidade com relação ao sexo de nascimento". No que diz respeito à Polônia, o órgão europeu põe em xeque a inação, por parte deste governo, contra as chamadas "zonas livres de ideologia LGTB".