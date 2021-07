Fortes chuvas deixam quase 20 mortos e 50 desaparecidos na Alemanha

AF Agência France-Presse

(crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP)

Berlim, Alemanha - Pelo menos 19 pessoas morreram, e mais de 50 estão desaparecidas, em função das fortes chuvas e inundações registradas no oeste da Alemanha - informou a polícia nesta quinta-feira (15/7).

Os estados de Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado são os mais atingidos. Quatro dos mortos estavam em Schuld, onde várias casas foram arrastadas pelas águas, relatou um porta-voz da polícia de Koblenz.

Esta localidade fica na região mais populosa do país, Renânia do Norte-Vestfália. A área foi a mais afetada pelas chuvas, que provocaram o aumento no volume de rios, inundaram estradas e casas e arrancaram árvores.

"A tormenta atingiu duramente nosso Estado", disse a primeira-ministra de Renânia-Palatinado, Malu Dreyer, no Twitter. "Estou preocupada com todos aqueles que estão em perigo", afirmou Dreyer, que agradeceu "a todos os voluntários, bombeiros e socorristas que lutam incansavelmente e com grande esforço contra as enchentes".

Já Armin Laschet, atual líder da CDU e candidato à sucessão da chanceler Angela Merkel nas eleições federais de setembro, cancelou uma reunião na Baviera para administrar a situação em seu estado.

Os socorristas tentaram evacuar as pessoas que estavam nos telhados para se protegerem das chuvas, enquanto dois bombeiros morreram durante o trabalho de resgate nas cidades de Altena e Wedohl. Outras duas pessoas morreram em porões inundados nas proximidades de Solingen e Unna. A polícia relatou outra morte no município de Rheinbach.

Os serviços de emergência abriram uma linha telefônica para coletar informações sobre os desaparecidos e pediram aos moradores que enviem vídeos e fotos que possam ajudá-los na busca. As autoridades locais também pediram aos afetados que fiquem em casa e, se for possível, nos andares mais altos de seus edifícios.