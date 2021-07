Vídeo: mulheres despencam de balanço a 2 mil metros de altura e sobrevivem

Duas mulheres caíram de um balanço instalado a mais de 2 mil metros no Sulak Canyon, na Rússia, após cabos do brinquedo se romper. Apesar do susto, as moças caíram em uma plataforma localizada um pouco abaixo do balanço.

Segundo a imprensa local, as jovens não tiveram ferimento grave, apenas alguns arranhões e hematomas. Um relatório preliminar feito pela polícia mostrou que o balanço, ponto turístico do cânion, não seguia os padrões de segurança.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem empurrando o balanço para que a jovens ficassem cada vez mais alto, até o momento em que os cabos se rompem. Assista:

Moment two women fell off a 6000-Ft cliff swing over the Sulak Canyon in Dagestan, Russia.

Both women landed on a narrow decking platform under the edge of the cliff & miraculously survived with minor scratches.

Police have launched an investigation. pic.twitter.com/oIO9Cfk0Bx