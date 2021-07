Americano faz cirurgia para retirar espinha de 11 anos; veja transformação

CB Correio Braziliense

Um ex-metalúrgico norte-americano teve que passar por uma cirurgia para retirar uma rinofina que crescia em seu nariz há 11 anos. A protuberância ficou tão grande que chegou a cobrir quase todo o seu rosto.

Do Texas, o homem de 60 anos tinha dificuldade de respirar, comer e até tinha deixado o trabalho, porque as pessoas se assustavam com ele. O problema só foi solucionado quando ele procurou um programa de TV, o Dr. Pimple Popper (Dr. Estoura Espinha), do canal TLC. "Não consigo respirar pelo nariz por causa do peso. Eu tenho que mexer meu nariz porque não consigo comer direito. Faz um tempo que não trabalho porque todo mundo fica com medo de mim. Todo mundo ri de mim”, disse.

Roger has struggled with the overgrowth of his nose for years...luckily, @SandraLeeMD is on the case! Catch the season premiere of #DrPimplePopper TONIGHT at 9/8c for the shocking transformation. pic.twitter.com/UlV6LLVQqX — TLC Network (@TLC) July 14, 2021

De acordo com a médica do programa, a doutora Sandra Lee, o problema de Roger começou com uma pequena espinha no nariz, mas que depois cresceu descontroladamente. A rinofima é uma inflamação crônica nos tecidos do nariz. Segundo a médica, este foi o caso mais grave que ela já viu.

A cirurgia foi considera delicada por causa do risco de remover partes do nariz e da perda de sangue. Mas, no fim, deu tudo certo. Após a operação, Roger disse que estava muito feliz com o resultado. "Agora meu nariz está ótimo. Velhinhas estão falando comigo", afirmou.