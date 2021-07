Após lidar com 4 presidentes americanos, Merkel faz última visita a Washington

CB Correio Braziliense

Joe Biden recebe a chanceler alemã na Casa Branca: "Grande amiga" - (crédito: Saul Loeb/AFP)

A pouco mais de dois meses de deixar o poder, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fez ontem a última visita à Casa Branca na condição de chefe de governo. A estadista, que lidou com quatro presidentes dos Estados Unidos, reuniu-se no Salão Oval com o colega norte-americano Joe Biden. Ela destacou a amizade com os EUA e a sua contribuição “para uma Alemanha livre e democrática”. O anfitrião, por sua vez, classificou Merkel como “uma grande amiga, tanto pessoal quanto dos Estados Unidos”. Enquanto a chanceler viajava a Washington, as chuvas mais intensas em 100 anos deixavam pelo menos 70 mortos na Alemanha.



A líder alemã começou o dia com um café da manhã na residência da vice-presidente, Kamala Harris. Ao saudar a visitante, Kamala declarou que a carreira de sua convidada é “extraordinária”. Durante o encontro, as duas tiveram “uma discussão franca e ampla sobre as ameaças e os desafios geopolíticos atuais e futuros”. Elas concordaram com a necessidade de investir com urgência em instituições democráticas ancoradas no Estado de Direito”, informou o gabinete de Kamala.



A Casa Branca insistiu em que se tratou de uma visita de trabalho, e não de uma despedida da chanceler, considerada a líder mais firme da Europa, e que está há quase 16 anos à frente da maior economia daquele continente. Merkel e Biden discordaram sobre pontos importantes, como China e Rússia.