Manifestação por escassez de água no Irã deixa um morto

AF Agência France Presse

(crédito: AFP / Hussein FALEH)

Uma pessoa morreu na sexta-feira (16) à noite na província de Juzestão (sudoeste do Irã) durante uma manifestação contra a escassez de água, informou neste sábado (17) a agência oficial Irna.

"Ontem à noite (sexta-feira), habitantes da cidade de Shadegan se reuniram para protestar contra os cortes de água causados pela seca, e vários oportunistas mataram um dos manifestantes", disse à agência o governador interino do condado, Omid Sabripour.

Segundo Sabripour, os autores do homicídio "provocaram os habitantes com tiros para o alto", e um "jovem vizinho de Shadegan", um condado situado a 75 quilômetros ao sul de Ahvaz, a capital provincial, morreu.

No entanto, segundo outra agência iraniana, Isna, que também cita o governador interino do condado, a causa deste drama seria diferente: os disparos teriam sido dirigidos contra os manifestantes e contra as forças de ordem, e a vítima seria um "pedestre de 30 anos".

Os responsáveis por este ato foram identificados e alguns deles detidos, os outros estão sendo procurados, acrescentou a Isna.