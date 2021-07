Funcionário vacinado da Casa Branca teve teste positivo para covid-19

AE Agência Estado

(crédito: ALEX EDELMAN/ AFP)

Porta-voz do governo federal dos Estados Unidos, Jen Psaki revelou que um funcionário completamente vacinado contra a covid-19 da Casa Branca teve teste positivo para a covid-19. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 20, a porta-voz foi bastante questionada sobre o assunto, mas argumentou que a Casa Branca já mantém protocolos rígidos para evitar a disseminação do vírus, como testes regulares, sobretudo em casos de funcionários mais próximos do presidente Joe Biden.

Psaki disse que seria natural que houvesse mais registros de covid-19 entre funcionários do governo federal, mas ressaltou que o caso do funcionário, que não teve o nome revelado, é uma mostra de que as vacinas são eficazes para evitar quadros graves da doença e mortes. Ela disse que o teste positivo do funcionário ocorreu ontem, quando ele não estava no trabalho e que, com isso, ele não foi para a Casa Branca desde então. O funcionário não teve o nome revelado na coletiva e apresenta apenas sintomas leves, segundo a porta-voz. Com o rastreamento de contatos, foi estabelecido que ele não teve contato com funcionários graduados nem com o presidente, ressaltou Psaki.

A porta-voz reafirmou ainda o apoio do presidente à tentativa democrata de aprovar um pacote de infraestrutura no Congresso, mas não quis dar detalhes sobre as últimas negociações do assunto. Na política externa, ela comentou que o governo avalia meios de apoiar o acesso dos cubanos à internet, após protestos recentes contra o governo local na ilha. Além disso, afirmou que o governo pretende enviar uma delegação ao Haiti para o funeral do presidente assassinado Jovenal Moïse, no fim desta semana. Ela disse que os EUA já enviaram US$ 75 milhões ao Haiti em ajuda e que trabalharão com entidades internacionais para continuar a ajudar o país do Caribe.