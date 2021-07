BioNTech/Pfizer produzirão vacina anticovid na África do Sul a partir de 2022

AF Agência France-Presse

(crédito: JOHN THYS, Yann Schreiber / AFP)

As empresas farmacêuticas BioNTech e Pfizer anunciaram nesta quarta-feira (21/7) que o grupo Biovac realizará, a partir do início de 2022, uma fase da produção de sua vacina anticovid-19 na África do Sul, uma novidade no continente.

Os laboratórios "assinaram uma carta de intenções" com a Biovac que permitirá fornecer até 100 milhões de doses por ano aos países africanos.

A transferência de tecnologias e a instalação de máquinas necessárias para a embalagem, última fase da fabricação, começarão "imediatamente", segundo um comunicado.

A vacina será transportada de fábricas europeias dos dois laboratórios, que conservam o controle da produção do RNA mensageiro, a etapa mais delicada e crucial. Depois, será embalada e distribuída "exclusivamente em 55 países-membros da União Africana", informaram a alemã BioNTech e a americana Pfizer.

"Este é um passo essencial para reforçar o acesso duradouro às vacinas" e a colaboração "permitirá distribuir mais amplamente doses a pessoas em comunidades de difícil acesso, principalmente no continente africano", comentou Morena Makhoana, presidente e diretora-geral da Biovac.

As desigualdades geográficas ainda são evidentes devido à pandemia. De um lado, estão as nações desenvolvidas que aplicaram grandes programas de vacinação; do outro, os países mais pobres, muito atrasados, já que apenas 1,6% das doses administradas no mundo foram aplicadas na África, que concentra 17% da população mundial, segundo dados coletados pela AFP.

A OMS estimou recentemente que apenas 2% dos africanos (16 milhões de pessoas) está completamente imunizado.

Antes da produção local, que chegará tarde demais para enfrentar o aumento atual de casos pela propagação da muito contagiosa variante Delta, a África depende principalmente do mecanismo Covax e de doações para conseguir vacinas.

A Biovac já produz para a Pfizer a vacina Prevenar 13, contra as infecções por pneumococos.