Johnson & Johnson planeja vender US$ 2,5 bilhões em vacinas anticovid em 2021

O grupo farmacêutico norte-americano Johnson & Johnson (J&J) prevê a venda de 2,5 bilhões de dólares em vacinas contra a covid-19 até 2021 e, aproveitando a retomada dos procedimentos médicos não urgentes, elevou suas projeções para o ano todo.

A empresa, que vende o antiviral a preço de custo, vendeu doses de sua vacina contra a covid-19 pelo valor total de 164 milhões de dólares no segundo trimestre, superando os 100 milhões no primeiro trimestre, detalhou nesta quarta-feira (21/7) um comunicado sobre seus resultados trimestrais.

Esses números são relativamente pequenos se comparados às vendas de vacinas contra o coronavírus das empresas Moderna ou Pfizer, esta última com planos em maio de faturar 26 bilhões de dólares em todo o mundo este ano.

Aprovada com urgência nos Estados Unidos em fevereiro, a vacina da J&J sofreu vários contratempos, incluindo uma suspensão de 10 dias em sua aplicação em abril, após relatos de que mulheres desenvolveram casos graves de coágulos sanguíneos, além de problemas de produção em uma fábrica em Baltimore.

No segundo trimestre, o grupo aproveitou as campanhas de vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos, o que permitiu a volta dos procedimentos clínicos não urgentes e a retomada das vendas de dispositivos médicos, como próteses. Esta última cresceu 62,7%.

O faturamento total da empresa, que inclui também a divisão farmacêutica (+ 17,2%) e a divisão de produtos de higiene pessoal e saúde como cremes e pensos (+ 13,3%), aumentou 27,1%.

Agora, a J&J espera vendas entre 91,3 bilhões e $ 92,1 bilhões de dólares em 2021 (93,8 bilhões a 94,6 bilhões, incluindo as vendas da vacina anticovid-19), acima de uma faixa anterior entre US$ 90,6 bilhões e US$ 91,6 bilhões.