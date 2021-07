Alerta de contaminação em Nova York por fumaça de incêndios no oeste dos EUA

AF Agência France-Presse

(crédito: Johannes Eisele/AFP)

Nova York e várias regiões do leste dos Estados Unidos e do Canadá foram cobertas por um nevoeiro cinza e pelo cheiro de fumaça nesta terça-feira (20), como resultado dos grandes incêndios no oeste desses dois países.

Os Serviços de Proteção Ambiental do estado de Nova York emitiram um alerta de qualidade do ar para o dia inteiro, como acontece sempre que há taxas de concentração de partículas finas superiores a 35 microgramas por metro cúbico.

Um especialista desse serviço indicou que não é incomum que a fumaça de incêndios na costa oeste chegue à costa leste do país, mas geralmente ela é alta o suficiente na atmosfera e não afeta a qualidade do ar. Desta vez, a fumaça está mais baixa do que o normal, ressaltou.

O fenômeno deve desaparecer nesta quarta-feira, quando se aguarda a chegada de uma frente fria à região de Nova York, disse um porta-voz do serviço meteorológico nacional dos Estados Unidos, o National Weather Service.

Vários grandes incêndios eclodiram há poucos dias no oeste dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, em Nevada e no Oregon, onde autoridades tentam conter o "Bootleg Fire", maior do que toda a cidade de Los Angeles, durante a temporada de incêndios.

Em Ontario, província mais populosa do Canadá, mais de 2.000 pessoas foram evacuadas nos últimos dias, em meio a mais de 200 incêndios ativos ali e na vizinha Manitoba, de acordo com autoridades.